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  • На Успенській площі у Дніпрі розібрали залишки історичної будівлі: стали відомі нові деталі

На Успенській площі у Дніпрі розібрали залишки історичної будівлі: стали відомі нові деталі

Сьогодні 21:33
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На Успенській площі до фундаменту розібрали історичну будівлю.

Новости Днепра про На Успенській площі у Дніпрі розібрали залишки історичної будівлі: стали відомі нові деталі

У Дніпрі на Успенській площі знесли сторічну будівлю. Раніше у ній був дитячий садочок, а згодом — офісне приміщення. Втім зараз від споруди залишилася лише частина фасаду, а саму територію огородили двометровим парканом.

Начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Надія Лиштва розповіла хто власник будівлі та хто вирішив її розібрати, пише Суспільне.

Надія Лиштва розповідає, ця будівля разом з прилеглою територією не належить місцевій владі. Декілька років тому її викупили у приватну власність. Й зараз контролювати роботи на місцевому рівні неможливо.

Власник не поставив нас до відома навіщо він це робить. Відповідно до закону про охорону культурної спадщини в межах історичного ареалу зупинити роботи, навіть якщо виявиться що вони незаконні, може лише Міністерство культури, місцеве самоврядування не має на це повноважень, – зазначила вона.

Від управління з питань охорони культурної спадщини Дніпра зафіксували факт руйнування будівлі. Надія Лиштва каже, інформацію передали в Міністерство культури. Якщо будівництво визнають незаконним — місцева влада може накласти штраф.

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Новости Днепра про На Успенській площі у Дніпрі розібрали залишки історичної будівлі: стали відомі нові деталіУкраїнська

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