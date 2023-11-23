На Успенській площі у Дніпрі розібрали залишки історичної будівлі: стали відомі нові деталі

У Дніпрі на Успенській площі знесли сторічну будівлю. Раніше у ній був дитячий садочок, а згодом — офісне приміщення. Втім зараз від споруди залишилася лише частина фасаду, а саму територію огородили двометровим парканом.
Начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Надія Лиштва розповіла хто власник будівлі та хто вирішив її розібрати, пише Суспільне.
Надія Лиштва розповідає, ця будівля разом з прилеглою територією не належить місцевій владі. Декілька років тому її викупили у приватну власність. Й зараз контролювати роботи на місцевому рівні неможливо.
Власник не поставив нас до відома навіщо він це робить. Відповідно до закону про охорону культурної спадщини в межах історичного ареалу зупинити роботи, навіть якщо виявиться що вони незаконні, може лише Міністерство культури, місцеве самоврядування не має на це повноважень, – зазначила вона.
Від управління з питань охорони культурної спадщини Дніпра зафіксували факт руйнування будівлі. Надія Лиштва каже, інформацію передали в Міністерство культури. Якщо будівництво визнають незаконним — місцева влада може накласти штраф.
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