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В Днепре педагоги получат добавку к зарплате: кого касается

Сегодня 20:13
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В Днепре некоторые учителя получат доплату к зарплате.

Новости Днепра про В Днепре педагоги получат добавку к зарплате: кого касается

Это касается молодых педагогов, только недавно выпустившихся из вузов.

Прибавка не новая, программа по поощрению педагогов действует с 2017 года, отмечают в горсовете. Правда, теперь доплата немного выросла. С 2-х до 5 тысяч гривен.

Кто может получить доплату?

Ее будут получать молодые специалисты, недавно выпустившиеся и пришедшие работать в школу Днепра. Надбавку будут платить в течение первых 3 лет работы в учебных заведениях. Таким образом, хотят привлечь больше молодых кадров. Так прокомментировала повышение выплат заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики ГТД Елена Яковенко.

На сегодняшний день муниципальную надбавку получают 111 молодых педагогов. В целом школы Днепра сотрудничают с учебными заведениями – привлекают оттуда молодых специалистов. Также принимают на работу и вынужденных переселенцев. На сегодняшний день в школах Днепра работают 199 ВПЛ.

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