У Дніпрі педагоги отримають добавку до зарплатні: кого стосується

У Дніпрі деякі вчителі отримуватимуть доплату до зарплатні.

Це стосується молодих педагогів, які тільки нещодавно випустилися з вишів.

Надбавка не нова, програма із заохочення педагогів діє з 2017 року, зауважують у міськраді. Щоправда, тепер доплата трохи зросла. З 2-х до 5 тисяч гривень.

Хто може отримати доплату?

Її отримуватимуть молоді фахівці, які нещодавно випустилися і прийшли працювати до школи Дніпра. Надбавку платитимуть протягом перших 3 років роботи у закладах освіти. Таким чином хочуть залучити більше молодих кадрів. Так прокоментувала підвищення виплат заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР Олена Яковенко.

На сьогодні муніципальну надбавку отримують 111 молодих педагогів. У цілому школи Дніпра співпрацюють із закладами освіти – залучають звідти молодих спеціалістів. Також приймають на роботу і вимушених переселенців. На сьогодні у школах Дніпра працюють 199 ВПО.

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