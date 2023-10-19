На Днепропетровщине сегодня прогремят несколько взрывов

Без паники – все под контролем!

Сегодня, 19 октября, в Кривом Роге прогремят несколько взрывов.

Но причин для паники нет – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы), в 15:00 в карьере «Глеюватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район).

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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