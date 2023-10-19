В Днепре сегодня не будет света с 8 до 17: адреса

Сегодня, 19 октября, в Днепре выключат свет на 9 часов.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 19 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, что пригород Днепра на 10 часов останется без электричества: когда и адреса.
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