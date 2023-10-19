В Днепре сегодня не будет света с 8 до 17: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 19 октября, в Днепре выключат свет на 9 часов.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 19 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Бориса Кротова: 1-Б;

ул. Краснопольская: 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 5, 5-А, 5-Б, 6, 7, 7-А, 8, 11, 11- А, 13-А, 13-Б, 15;

просп. Богдана Хмельницкого: 93, 116.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что пригород Днепра на 10 часов останется без электричества: когда и адреса.

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