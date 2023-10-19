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На Дніпропетровщині сьогодні пролунають кілька вибухів

Сьогодні 09:00
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Без паніки - усе під контролем!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають кілька вибухів

Сьогодні, 19 жовтня, у Кривому Розі пролунають кілька вибухів.

Але підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), о 15:00 у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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