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У Дніпрі сьогодні не буде світла з 8 до 17: адреси

Сьогодні 06:50
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Ще є час зарядити телефон!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не буде світла з 8 до 17: адреси

Сьогодні, 19 жовтня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 19 жовтня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Бориса Кротова: 1-Б;
  • вул. Краснопільська: 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 5, 5-А, 5-Б, 6, 7, 7-А, 8, 11, 11-А, 13-А, 13-Б, 15;
  • просп. Богдана Хмельницького: 93, 116.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: 

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що передмістя Дніпра на 10 годин залишиться без електрики: коли та адреси. 

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