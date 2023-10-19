У Дніпрі сьогодні не буде світла з 8 до 17: адреси

Сьогодні, 19 жовтня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 19 жовтня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, що передмістя Дніпра на 10 годин залишиться без електрики: коли та адреси.
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