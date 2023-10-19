У Дніпрі сьогодні не буде світла з 8 до 17: адреси

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 19 жовтня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 19 жовтня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Бориса Кротова: 1-Б;

вул. Краснопільська: 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 5, 5-А, 5-Б, 6, 7, 7-А, 8, 11, 11-А, 13-А, 13-Б, 15;

просп. Богдана Хмельницького: 93, 116.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що передмістя Дніпра на 10 годин залишиться без електрики: коли та адреси.

Читайте також:

Українська

Автор: