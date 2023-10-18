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Передмістя Дніпра на 10 годин залишиться без електрики: коли та адреси

Сьогодні 20:10
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У передмісті Дніпра 19 жовтня вимикатимуть світло.

Новости Днепра про Передмістя Дніпра на 10 годин залишиться без електрики: коли та адреси

Відключення електроенергії у трьох населених пунктах Слобожанської громади. 

Про це сповістили на сайті Слобожанської громади.

Причина відключень – планові роботи ДТЕК “Дніпровські електромережі”. 19 жовтня з 9 до 19 будуть проводити профілактичні роботи у межах Слoбoжaнської селищної територіальної громади. Через це тимчасово не буде світла у селищі міського типу Слобожанське та селах Балівка та Олександрівка.

Слобожанське:

  • вул. Слобожанська,
  • вул. Василя Сухомлинського,
  • вул. Весіння,
  • вул. Латвійська,
  • вул. Калинова,
  • вул. Київська,
  • вул. Василя Стуса,
  • вул. Комсомольська,
  • вул. Лебедина,
  • вул. Лесі Українки,
  • вул. Миру,
  • вул. Єдності,
  • вул. Молодіжна,
  • вул. Паркова,
  • вул. Севастопольська,
  • вул. Сімейна,
  • вул. Слов’янська,
  • вул. Сонячна,
  • вул. Спортивна,
  • вул. Українська,
  • вул. Шевченка

Олександрівка:

  • с-т Любисток

Балівка:

  • вул. Калинова,
  • вул. Шевченківська.

Тож місцевим радять приготуватися до відключень. 

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Новости Днепра про Передмістя Дніпра на 10 годин залишиться без електрики: коли та адресиУкраїнська

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