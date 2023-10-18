Передмістя Дніпра на 10 годин залишиться без електрики: коли та адреси

Відключення електроенергії у трьох населених пунктах Слобожанської громади.
Про це сповістили на сайті Слобожанської громади.
Причина відключень – планові роботи ДТЕК “Дніпровські електромережі”. 19 жовтня з 9 до 19 будуть проводити профілактичні роботи у межах Слoбoжaнської селищної територіальної громади. Через це тимчасово не буде світла у селищі міського типу Слобожанське та селах Балівка та Олександрівка.
Слобожанське:
Олександрівка:
Балівка:
Тож місцевим радять приготуватися до відключень.
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