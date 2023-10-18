Передмістя Дніпра на 10 годин залишиться без електрики: коли та адреси

У передмісті Дніпра 19 жовтня вимикатимуть світло.

Відключення електроенергії у трьох населених пунктах Слобожанської громади.

Про це сповістили на сайті Слобожанської громади.

Причина відключень – планові роботи ДТЕК “Дніпровські електромережі”. 19 жовтня з 9 до 19 будуть проводити профілактичні роботи у межах Слoбoжaнської селищної територіальної громади. Через це тимчасово не буде світла у селищі міського типу Слобожанське та селах Балівка та Олександрівка.

Слобожанське:

вул. Слобожанська,

вул. Василя Сухомлинського,

вул. Весіння,

вул. Латвійська,

вул. Калинова,

вул. Київська,

вул. Василя Стуса,

вул. Комсомольська,

вул. Лебедина,

вул. Лесі Українки,

вул. Миру,

вул. Єдності,

вул. Молодіжна,

вул. Паркова,

вул. Севастопольська,

вул. Сімейна,

вул. Слов’янська,

вул. Сонячна,

вул. Спортивна,

вул. Українська,

вул. Шевченка

Олександрівка:

с-т Любисток

Балівка:

вул. Калинова,

вул. Шевченківська.

Тож місцевим радять приготуватися до відключень.

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