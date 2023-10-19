В Обуховке для разбора завалов после ракетного обстрела нужны волонтеры

Вчера, 18 октября, россияне атаковали Днепровский район – враг попал по частному сектору в Обуховке.
К сожалению, погибла 31-летняя женщина – у нее остались двое детей 1,5 и 13 лет. Еще четыре человека пострадали – это женщины – 56, 65 и 75 лет – и 35-летний мужчина. Троих пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.
Из-за ракетного удара по Обуховке уничтожен один частный жилой дом и хозяйственное сооружение. Поврежден 21 частный дом, 11 хозяйственных построек, легковой автомобиль и газопровод низкого давления.
Для разбора завалов после ракетного обстрела нужны волонтеры.
Об этом сообщили на ФБ-странице Обуховского поселкового совета.
В связи с произошедшей 18.10.2023 года трагедией просим всех неравнодушных жителей прийти сегодня на помощь – разбирать завалы разрушенных домов. Также нужна Ваша помощь 19.10.2023 года, начиная с 10:00, — говорится в сообщении.
Связаться с представителями поселкового совета можно по номерам: (056) 761-16-45 (75), (096) 731-80-02. Или написать в ФБ.
Напомним, ранее мы писали, что Лысак показал, как выглядит место ракетного удара в Обуховке: если бы не стечения обстоятельств, жертв могло быть больше.
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