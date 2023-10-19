Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Обуховке для разбора завалов после ракетного обстрела нужны волонтеры

Сегодня 08:30
просмотров

Помочь может каждый!

Новости Днепра про В Обуховке для разбора завалов после ракетного обстрела нужны волонтеры

Вчера, 18 октября, россияне атаковали Днепровский район – враг попал по частному сектору в Обуховке.

К сожалению, погибла 31-летняя женщина – у нее остались двое детей 1,5 и 13 лет. Еще четыре человека пострадали – это женщины – 56, 65 и 75 лет – и 35-летний мужчина. Троих пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Из-за ракетного удара по Обуховке уничтожен один частный жилой дом и хозяйственное сооружение. Поврежден 21 частный дом, 11 хозяйственных построек, легковой автомобиль и газопровод низкого давления.

Для разбора завалов после ракетного обстрела нужны волонтеры.

Об этом сообщили на ФБ-странице Обуховского поселкового совета.

В связи с произошедшей 18.10.2023 года трагедией просим всех неравнодушных жителей прийти сегодня на помощь – разбирать завалы разрушенных домов. Также нужна Ваша помощь 19.10.2023 года, начиная с 10:00, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про В Обуховке для разбора завалов после ракетного обстрела нужны волонтеры

Связаться с представителями поселкового совета можно по номерам: (056) 761-16-45 (75), (096) 731-80-02. Или написать в ФБ.

Напомним, ранее мы писали, что Лысак показал, как выглядит место ракетного удара в Обуховке: если бы не стечения обстоятельств, жертв могло быть больше.

Читайте также:

Новости Днепра про В Обуховке для разбора завалов после ракетного обстрела нужны волонтерыУкраїнська Новости Днепра про В Обуховке для разбора завалов после ракетного обстрела нужны волонтерыРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Вчера вечером россияне ударили по Павлограду: есть разрушения на инфраструктурном объекте
Новости Днепра
Сегодня 07:40
Вчера вечером россияне ударили по Павлограду: есть разрушения на инфраструктурном объекте

Вчера поздно вечером россияне ударили ракетами по Павлограду.

В Днепре сегодня не будет света с 8 до 17: адреса
Новости Днепра
Сегодня 06:50
В Днепре сегодня не будет света с 8 до 17: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Пригород Днепра на 10 часов останется без электричества: когда и адреса
Новости Днепра
Вчера 20:10
Пригород Днепра на 10 часов останется без электричества: когда и адреса

В пригороде Днепра 19 октября будут выключаться свет.

Если бы не стечения обстоятельств, жертв могло быть больше: Лысак показал, как выглядит место ракетного удара в Обуховке
Новости Днепра
Вчера 17:52
Если бы не стечения обстоятельств, жертв могло быть больше: Лысак показал, как выглядит место ракетного удара в Обуховке

Не простим!

Последние новости

Вчера вечером россияне ударили по Павлограду: есть разрушения на инфраструктурном объекте
Вчера вечером россияне ударили по Павлограду: есть разрушения на инфраструктурном объекте

Вчера поздно вечером россияне ударили ракетами по Павлограду.

Сегодня 07:40
4
просмотров
В Днепре сегодня не будет света с 8 до 17: адреса
В Днепре сегодня не будет света с 8 до 17: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 06:50
4
просмотров
Погода на 19 октября: в Днепре будет облачно, но без осадков
Погода на 19 октября: в Днепре будет облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Вместо снега в Днепре будет +25: синоптики срочно переписали свои прогнозы
Вместо снега в Днепре будет +25: синоптики срочно переписали свои прогнозы

Украинские синоптики резко переписали свои прогнозы погоды на текущую неделю.

Вчера 22:05
3
просмотров
В Днепропетровской области прогремела серия взрывов
В Днепропетровской области прогремела серия взрывов

Звуки взрывов слышали в Павлограде.

Вчера 21:26
8
просмотров
В поле на Криворожье валялась неразорванная российская ракета Х-59
В поле на Криворожье валялась неразорванная российская ракета Х-59

Неприятный "привет" от российских окупантов нашли жители Криворожья.

Вчера 20:50
1
просмотров
Пригород Днепра на 10 часов останется без электричества: когда и адреса
Пригород Днепра на 10 часов останется без электричества: когда и адреса

В пригороде Днепра 19 октября будут выключаться свет.

Вчера 20:10
4
просмотров
В Раде заявили, что больше не хотят наказывать мужчин, бежавших за границу во время войны
В Раде заявили, что больше не хотят наказывать мужчин, бежавших за границу во время войны

Ранее нардепы заявляли, что хотят привлекать к ответственности беглецов за границу.

Вчера 19:21
6
просмотров
Как будут работать детские сады в Днепре
Как будут работать детские сады в Днепре

Скоро в Днепре откроют детские сады.

Вчера 18:40
4
просмотров
Филатов обсудил с послом Австрии Бенке долгосрочную поддержку Днепра и помощь в послевоенном восстановлении

18 октября городской голова Днепра Борис Филатов провел встречу с Послом Австрийской Республики в Украине Арадом Бенке.

Вчера 18:35
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх