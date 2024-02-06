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На Днепропетровщине сегодня будут непрерывно раздаваться взрывы: что произошло

Сегодня 09:00
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Без паники – все под контролем!

Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня будут непрерывно раздаваться взрывы: что произошло

Сегодня, 6 февраля, в Днепропетровской области будет громко — с 9:00 до 15:00 в Кривом Роге промышленно-производственное предприятие будет проводить плановые испытательные взрывные работы.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня с 9:00 до 15:00 промышленно-производственным предприятием будут проводиться плановые испытательные взрывные работы (Терновский район). Работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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