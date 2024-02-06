На Дніпропетровщині сьогодні безперервно лунатимуть вибухи: що сталося

Без паніки - усе під контролем!

Сьогодні, 6 лютого, на Дніпропетровщині буде гучно – з 9:00 до 15:00 у Кривому Розі промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні з 9:00 до 15:00 промислово-виробничим підприємством будуть проводитись планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район). Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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