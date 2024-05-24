На Днепропетровщине разыскивают 16-летнего подростка

Согласно информации от Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области, 23 мая около 12 часов парень пошел на прогулку и до настоящего времени не вернулся. О его исчезновении сообщила мать 24 мая около 00:34.
Приметы несовершеннолетнего: с виду 17-18 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темно русого цвета, глаза темно-серого цвета.
Особые приметы: есть шрам на правой руке от запястья до локтя.
Был одет: футболка белого цвета, джинсы темно-синего цвета, широкие, кроссовки разноцветные (зеленые с белым). С собой была сумка черного цвета через плечо.
Если у вас есть информация о возможном месте пребывания несовершеннолетнего Барашкового Артема Вячеславовича, сообщайте в Павлоградский районный отдел полиции: г. Павлоград, ул. Шевченко, 51. По номеру «102» или по телефону дежурной части: 066 283 53 06.Ердем Альона
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