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На Днепропетровщине разыскивают 16-летнего подростка

Сегодня 08:45
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Полиция Павлограда разыскивает 16-летнего Барашкова Артема.

Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 16-летнего подростка

Согласно информации от Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области, 23 мая около 12 часов парень пошел на прогулку и до настоящего времени не вернулся. О его исчезновении сообщила мать 24 мая около 00:34.

Приметы несовершеннолетнего: с виду 17-18 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темно русого цвета, глаза темно-серого цвета.

Особые приметы: есть шрам на правой руке от запястья до локтя.

Был одет: футболка белого цвета, джинсы темно-синего цвета, широкие, кроссовки разноцветные (зеленые с белым). С собой была сумка черного цвета через плечо.

Если у вас есть информация о возможном месте пребывания несовершеннолетнего Барашкового Артема Вячеславовича, сообщайте в Павлоградский районный отдел полиции: г. Павлоград, ул. Шевченко, 51. По номеру «102» или по телефону дежурной части: 066 283 53 06.

Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 16-летнего подросткаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 16-летнего подросткаРусский

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