В Днепре и области 15 июня графики отключения света будут действовать весь день

В Укрэнерго сообщили неприятные новости. В эту субботу, 15 июня, будут применяться графики отключений с самого утра и до вечера, а именно с 08:00 до 23:00.
Это касается и потребителей в Днепре и области.
Причиной длительных отключений называют пониженную работу солнечных электростанций из-за облачности и ремонта очередного атомного энергоблока.
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