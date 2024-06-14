Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре и области 15 июня графики отключения света будут действовать весь день

В Днепре и области 15 июня графики отключения света будут действовать весь день

Сегодня 19:04
просмотров

В Днепре и области 15 июня графики будут действовать весь день.

Новости Днепра про В Днепре и области 15 июня графики отключения света будут действовать весь день

В Укрэнерго сообщили неприятные новости. В эту субботу, 15 июня, будут применяться графики отключений с самого утра и до вечера, а именно с 08:00 до 23:00.

Это касается и потребителей в Днепре и области.

Причиной длительных отключений называют пониженную работу солнечных электростанций из-за облачности и ремонта очередного атомного энергоблока.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре и области 15 июня графики отключения света будут действовать весь деньУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и области 15 июня графики отключения света будут действовать весь деньРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Чехии задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 18:41
    В Чехии задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки из Днепропетровщины

    Полиция задержала вероятного убийцу 9-летней Валерии из Днепропетровщины, которую нашли…

    В Днепре на кассе АТБ ножом ранили мужчину: полиция сообщила новые детали
    Новости Днепра
    Сегодня 17:28
    В Днепре на кассе АТБ ножом ранили мужчину: полиция сообщила новые детали

    Мужчину, напавшего на посетителя супермаркета с ножом, задержали.

    Как выглядела исчезнувшая пароходная пристань на берегу Днепра более 100 лет назад: уникальное фото
    Новости Днепра
    Сегодня 17:25
    Как выглядела исчезнувшая пароходная пристань на берегу Днепра более 100 лет назад: уникальное фото

    Более 100 лет назад в Днепре не было речного порта,…

    Экскурсии, концерты и мастер-классы: куда пойти в Днепре на выходных
    Новости Днепра
    Сегодня 16:51
    Экскурсии, концерты и мастер-классы: куда пойти в Днепре на выходных

    В Днепре жителей приглашают на интересные мероприятия на выходных.

    Последние новости

    В Чехии задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки из Днепропетровщины
    В Чехии задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки из Днепропетровщины

    Полиция задержала вероятного убийцу 9-летней Валерии из Днепропетровщины, которую нашли мертвой в Германии.

    Сегодня 18:41
    1
    просмотров
    Житель Днепропетровщины взял кредит на свою маму, которая уже скончалась
    Житель Днепропетровщины взял кредит на свою маму, которая уже скончалась

    В Днепропетровской области судили мужчину, который взял кредит на умершую родственницу.

    Сегодня 18:07
    0
    просмотров
    В Днепре на кассе АТБ ножом ранили мужчину: полиция сообщила новые детали
    В Днепре на кассе АТБ ножом ранили мужчину: полиция сообщила новые детали

    Мужчину, напавшего на посетителя супермаркета с ножом, задержали.

    Сегодня 17:28
    2
    просмотров
    Как выглядела исчезнувшая пароходная пристань на берегу Днепра более 100 лет назад: уникальное фото
    Как выглядела исчезнувшая пароходная пристань на берегу Днепра более 100 лет назад: уникальное фото

    Более 100 лет назад в Днепре не было речного порта, а были лишь пароходные пристани. Находились они на месте современной набережной, но вместо набережной в нашем городе был просто то пологий, то скалистый спуски в воду. Так вот пристани размещались…

    Сегодня 17:25
    1
    просмотров
    Экскурсии, концерты и мастер-классы: куда пойти в Днепре на выходных
    Экскурсии, концерты и мастер-классы: куда пойти в Днепре на выходных

    В Днепре жителей приглашают на интересные мероприятия на выходных.

    Сегодня 16:51
    5
    просмотров
    В Днепре несколько лет подряд массово травят кошек: жители района бьют тревогу
    В Днепре несколько лет подряд массово травят кошек: жители района бьют тревогу

    Жители Днепра жалуются на местную жительницу, которая травит животных.

    Сегодня 16:44
    0
    просмотров
    Днепропетровщина среди областей, где будет тяжелее всего со светом
    Днепропетровщина среди областей, где будет тяжелее всего со светом

    На Днепропетровщине и еще в 4 регионах Украины будут чаще отключать свет.

    Сегодня 16:11
    3
    просмотров
    В Днепре в больницу подбросили 6-месячную девочку
    В Днепре в больницу подбросили 6-месячную девочку

    В Днепре неизвестные подбросили в роддом одного из медучреждений ребенка.

    Сегодня 15:38
    1
    просмотров
    В каких заведениях Днепра можно посмотреть матчи Евро -2024: ТОП-10 мест
    В каких заведениях Днепра можно посмотреть матчи Евро -2024: ТОП-10 мест

    В эту пятницу стартует футбольный чемпионат Европы-2024. В нем будет принимать участие и сборная Украины. Наша команда будет играть 17, 21 и 26 июня.

    Сегодня 15:28
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области вражеский дрон-камикадзе ранил 17-летнюю девушку
    В Днепропетровской области вражеский дрон-камикадзе ранил 17-летнюю девушку

    Сегодня, 14 июня, в результате атаки на Никопольский район пострадала девушка.

    Сегодня 15:12
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх