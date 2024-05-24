На Дніпропетровщині розшукують 16-річного підлітка

Поліція Павлограда розшукує 16-річного Барашкова Артема.

Згідно інформації від Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, 23 травня близько 12-ї години хлопець пішов на прогулянку та до теперішнього часу не повернувся. Про його зникнення повідомила мати 24 травня приблизно о 00:34.

Прикмети неповнолітнього: на вигляд 17-18 років, зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся темно русявого кольору, очі темно-сірого кольору.

Особливі прикмети: є шрам на правій руці від запʼястя до ліктя.

Був одягнутий: футболка білого кольору, джинси темно-синього кольору, широкі, кросівки різно кольорові (зелені з білим). З собою була сумка чорного кольору через плече.

Якщо у вас є будь-яка інформація щодо можливого місця перебування неповнолітнього Барашкового Артема В’ячеславовича, повідомляйте до Павлоградського районного відділу поліції: м. Павлоград, вул. Шевченка, 51. За номером “102” або за телефоном чергової частини: 066 283 53 06.

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