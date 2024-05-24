Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині розшукують 16-річного підлітка

Сьогодні 08:45
просмотров

Поліція Павлограда розшукує 16-річного Барашкова Артема.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 16-річного підлітка

Згідно інформації від Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, 23 травня близько 12-ї години хлопець пішов на прогулянку та до теперішнього часу не повернувся. Про його зникнення повідомила мати 24 травня приблизно о 00:34.

Прикмети неповнолітнього: на вигляд 17-18 років, зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся темно русявого кольору, очі темно-сірого кольору.

Особливі прикмети: є шрам на правій руці від запʼястя до ліктя.

Був одягнутий: футболка білого кольору, джинси темно-синього кольору, широкі, кросівки різно кольорові (зелені з білим). З собою була сумка чорного кольору через плече.

Якщо у вас є будь-яка інформація щодо можливого місця перебування неповнолітнього Барашкового Артема В’ячеславовича, повідомляйте до Павлоградського районного відділу поліції: м. Павлоград, вул. Шевченка, 51. За номером “102” або за телефоном чергової частини: 066 283 53 06. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 16-річного підліткаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 16-річного підліткаРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Робота кипить: у парках Дніпра готуються до літа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:30
    Робота кипить: у парках Дніпра готуються до літа

    Парки Дніпра готують до літнього сезону, прибирають, обрізають кущі та…

    Кожен тираж купує по 5 білетів: пенсіонер з Кривого Рогу виграв 190 тис грн у лотерею
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Кожен тираж купує по 5 білетів: пенсіонер з Кривого Рогу виграв 190 тис грн у лотерею

    Пенсіонер з Кривого Рогу виграв майже 200 тисяч в лотерею.

    Батьки залишили на старших дітей: у Дніпрі 1,5 річний малюк наодинці відправився у мандрівку містом
    Новини Дніпра
    Вчора 21:24
    Батьки залишили на старших дітей: у Дніпрі 1,5 річний малюк наодинці відправився у мандрівку містом

    У Дніпрі патрульні повернули додому маленького мандрівника.

    У Дніпрі чоловік хотів стрибнути під автівки з мостика на автовокзалі
    Новини Дніпра
    Вчора 20:44
    У Дніпрі чоловік хотів стрибнути під автівки з мостика на автовокзалі

    Містянин переліз через парапет мостика і збирався стрибнути під машини.

    Наверх