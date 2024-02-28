На Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего оружие «по знакомству»

Оружие мужчина пытался продать своему знакомому.
Об этом говорится на Facebook-странице Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Как сообщили стражи порядка, старший сержант Нацгвардии пытался продать «трофейный» автомат Калашникова и боеприпасы к нему. Со знакомого криворожец попросил за это 900 долларов США. Об этом узнали правоохранители и провели контролируемую закупку.
Военного задержали при получении взятки в размере 35 000 гривен.
Нацгвардейцу сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертизы.
Подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога 151 000 гривен. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
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