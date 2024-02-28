На Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего оружие «по знакомству»

В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего трофейное оружие.

Оружие мужчина пытался продать своему знакомому.

Об этом говорится на Facebook-странице Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Как сообщили стражи порядка, старший сержант Нацгвардии пытался продать «трофейный» автомат Калашникова и боеприпасы к нему. Со знакомого криворожец попросил за это 900 долларов США. Об этом узнали правоохранители и провели контролируемую закупку.

Военного задержали при получении взятки в размере 35 000 гривен.

Нацгвардейцу сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертизы.

Подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога 151 000 гривен. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

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