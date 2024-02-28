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На Дніпропетровщині викрили нацгвардійця, який продавав зброю “по знайомству”

Сьогодні 13:09
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині викрили нацгвардійця, який продавав трофейну зброю.

 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили нацгвардійця, який продавав зброю

Зброю чоловік намагався продати своєму знайомому.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Як повідомили правоохоронці, старший сержант Нацгвардії намагався продати “трофейний” автомат Калашникова та боєприпаси до нього. Зі знайомого криворіжець попросив за це 900 доларів США. Про це дізнались правоохоронці й провели контрольовану закупку.

Військового затримали під час одержання хабаря у розмірі 35 000 гривень.

Нацгвардійцю повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії та експертизи.

Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 151 000 гривень. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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