Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине произошла смертельная авария с участием «скорой» и грузовика

На Днепропетровщине произошла смертельная авария с участием «скорой» и грузовика

Сегодня 09:30
просмотров

К сожалению, есть погибший и пострадавшие.

Новости Днепра про На Днепропетровщине произошла смертельная авария с участием

Сегодня, 24 января, на Днепропетровщине произошла ужасная авария — неподалеку от села Дмитровка столкнулись «скорая» и грузовик SCANIA.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

По предварительной информации, водитель спецтранспорта выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем.

К сожалению, в результате ДТП водитель «скорой» погиб, пассажира и пациента из этого автомобиля госпитализировали в больницу с травмами.

Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.

Новости Днепра про На Днепропетровщине произошла смертельная авария с участием

Новости Днепра про На Днепропетровщине произошла смертельная авария с участием

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Богдана Хмельницкого маршрутка сбила женщину на «зебре».

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине произошла смертельная авария с участием Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине произошла смертельная авария с участием Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Сегодня на Днепропетровщине будет громко: прогремит мощный взрыв
Новости Днепра
Сегодня 08:57
Сегодня на Днепропетровщине будет громко: прогремит мощный взрыв

Без паники – все под контролем!

Переименование Новомосковска: новое название возмутило горожан
Новости Днепра
Сегодня 08:35
Переименование Новомосковска: новое название возмутило горожан

23 января депутаты Новомосковского городского совета проголосовали за новое название…

Испугалась и начала идти назад: в Днепре на Богдана Хмельницкого маршрутка сбила женщину на «зебре»
Новости Днепра
Сегодня 07:59
Испугалась и начала идти назад: в Днепре на Богдана Хмельницкого маршрутка сбила женщину на «зебре»

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

В Днепре временно прекратят подачу электроэнергии в десятки домов: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 07:00
В Днепре временно прекратят подачу электроэнергии в десятки домов: все адреса

Зарядите телефон!

Последние новости

На Днепропетровщине предприниматель запугал отца погибшего бойца и выдурил из него 2,5 млн грн
На Днепропетровщине предприниматель запугал отца погибшего бойца и выдурил из него 2,5 млн грн

Предпринимателя из Днепропетровщины обвиняют в требовании денег отца погибшего бойца ВСУ.

Сегодня 12:13
2
просмотров
В Днепре женщина приютила беспризорного щенка из Киева, а затем выбросила его на мороз
В Днепре женщина приютила беспризорного щенка из Киева, а затем выбросила его на мороз

В Днепре женщина выбросила на улицу щенка, который согласился приютить.

Сегодня 10:42
1
просмотров
В Украине зафиксировали первые случаи нового субварианта штамма Омикрон: есть ли он уже в Днепре
В Украине зафиксировали первые случаи нового субварианта штамма Омикрон: есть ли он уже в Днепре

В январе в Украине зарегистрировали 9 случаев нового субварианта штамма коронавируса Омикрон – JN.1, который называют "Дженни".

Сегодня 10:00
12
просмотров
Сегодня на Днепропетровщине будет громко: прогремит мощный взрыв
Сегодня на Днепропетровщине будет громко: прогремит мощный взрыв

Без паники – все под контролем!

Сегодня 08:57
4
просмотров
Переименование Новомосковска: новое название возмутило горожан
Переименование Новомосковска: новое название возмутило горожан

23 января депутаты Новомосковского городского совета проголосовали за новое название для Новомосковска – Нова Самарь. Теперь его должна утвердить Верховная Рада.

Сегодня 08:35
4
просмотров
Испугалась и начала идти назад: в Днепре на Богдана Хмельницкого маршрутка сбила женщину на «зебре»
Испугалась и начала идти назад: в Днепре на Богдана Хмельницкого маршрутка сбила женщину на «зебре»

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Сегодня 07:59
3
просмотров
В Днепре временно прекратят подачу электроэнергии в десятки домов: все адреса
В Днепре временно прекратят подачу электроэнергии в десятки домов: все адреса

Зарядите телефон!

Сегодня 07:00
4
просмотров
Погода на 24 января: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 24 января: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
3
просмотров
Навсегда 41: под Волновахой погиб минометчик из Днепра
Навсегда 41: под Волновахой погиб минометчик из Днепра

На войне оборвалась жизнь еще одного жителя Днепра.

Вчера 22:03
4
просмотров
Неожиданная «фотозона»: в Кривом Роге из-за порыва труб возникло «ледяное королевство»
Неожиданная «фотозона»: в Кривом Роге из-за порыва труб возникло «ледяное королевство»

В Кривом Роге возникла неожиданная "фотозона".

Вчера 21:50
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх