На Днепропетровщине произошла смертельная авария с участием «скорой» и грузовика

К сожалению, есть погибший и пострадавшие.

Сегодня, 24 января, на Днепропетровщине произошла ужасная авария — неподалеку от села Дмитровка столкнулись «скорая» и грузовик SCANIA.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

По предварительной информации, водитель спецтранспорта выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем.

К сожалению, в результате ДТП водитель «скорой» погиб, пассажира и пациента из этого автомобиля госпитализировали в больницу с травмами.

Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Богдана Хмельницкого маршрутка сбила женщину на «зебре».

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