На Днепропетровщине произошла смертельная авария с участием «скорой» и грузовика

Сегодня, 24 января, на Днепропетровщине произошла ужасная авария — неподалеку от села Дмитровка столкнулись «скорая» и грузовик SCANIA.
Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».
По предварительной информации, водитель спецтранспорта выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем.
К сожалению, в результате ДТП водитель «скорой» погиб, пассажира и пациента из этого автомобиля госпитализировали в больницу с травмами.
Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Богдана Хмельницкого маршрутка сбила женщину на «зебре».
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