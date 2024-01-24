Испугалась и начала идти назад: в Днепре на Богдана Хмельницкого маршрутка сбила женщину на «зебре»

Вчера, 23 января, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого, недалеко от улицы Матросской, произошла авария – там маршрутка №34 сбила женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Предварительно известно, что женщина начала переходить дорогу по «зебре». Водитель «Эталона» остановился, чтобы пропустить ее. В этот момент рядом с маршруткой ехала Renault. Женщина испугалась и начала идти назад. И в этот момент ее сбил автобус.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
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