Испугалась и начала идти назад: в Днепре на Богдана Хмельницкого маршрутка сбила женщину на «зебре»

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Вчера, 23 января, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого, недалеко от улицы Матросской, произошла авария – там маршрутка №34 сбила женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно известно, что женщина начала переходить дорогу по «зебре». Водитель «Эталона» остановился, чтобы пропустить ее. В этот момент рядом с маршруткой ехала Renault. Женщина испугалась и начала идти назад. И в этот момент ее сбил автобус.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

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