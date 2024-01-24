Переименование Новомосковска: новое название возмутило горожан

Отметим, это было уже третье голосование за новое название для города, среди вариантов также были Сичеслав, Новосамарск, Самар, Пресамарск и т.д.
Городской голова Сергей Резник назвал выбор нового названия историческим событием, однако этот вариант возмутил горожан, свое недовольство они выразили в соцсетях.
Люди спрашивают, почему Нова Самарь, ведь за нее проголосовало мало горожан, и просят обосновать это изменение. Остальные отмечают, что им не нравится. А Ольга Красникова даже нашла в новом названии орфографическую ошибку.
После Р в конце слова мягкий знак писать нельзя! – написала женщина.
Отметим, окончательное решение относительно переименования – за Верховной Радой.
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