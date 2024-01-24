На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія за участі “швидкої” та вантажівки

Сьогодні, 24 січня, на Дніпропетровщині сталася жахлива аварія – неподалік села Дмитрівка зіткнулися “швидка” та вантажівка SCANIA.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
За попередньою інформацією, водій спецтранспорту виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем.
На жаль, у результаті ДТП водій “швидкої” загинув, пасажира та пацієнта з цієї автівки госпіталізували до лікарні з травмами.
Усі обставини будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Богдана Хмельницького маршрутка збила жінку на “зебрі”.
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