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  • Жили в ужасных условиях: на Днепропетровщине полицейские забрали детей из семьи

Жили в ужасных условиях: на Днепропетровщине полицейские забрали детей из семьи

Сегодня 22:00
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Сообщение в городскую полицию поступило от начальницы службы по делам детей Лозоватской общины Аллы Горбачевой. Женщина рассказала, что двое маленьких мальчиков очень нуждаются в помощи.

Новости Днепра про Жили в ужасных условиях: на Днепропетровщине полицейские забрали детей из семьи

Как сообщила Ювенальная превенция Кривого Рога, папа детей скончался от туберкулеза. Мать имеет многочисленные болезни и не может ухаживать за детьми. Кроме этого, было подозрение, что ребята тоже болеют.

По месту проживания детей выехали инспекторы. Дома было грязно, у детей не было запасов продуктов питания, а грелись вообще газовой духовкой. Поэтому совместно со службой по делам детей полиция решила немедленно забрать детей из семьи.

Сейчас мальчики находятся в больнице под наблюдением врачей. Теперь их дальнейшей судьбой занимается служба по делам детей.

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