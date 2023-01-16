Жили в ужасных условиях: на Днепропетровщине полицейские забрали детей из семьи

Как сообщила Ювенальная превенция Кривого Рога, папа детей скончался от туберкулеза. Мать имеет многочисленные болезни и не может ухаживать за детьми. Кроме этого, было подозрение, что ребята тоже болеют.
По месту проживания детей выехали инспекторы. Дома было грязно, у детей не было запасов продуктов питания, а грелись вообще газовой духовкой. Поэтому совместно со службой по делам детей полиция решила немедленно забрать детей из семьи.
Сейчас мальчики находятся в больнице под наблюдением врачей. Теперь их дальнейшей судьбой занимается служба по делам детей.
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