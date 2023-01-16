Каждая гривна важна: Monobank собирает средства в помощь пострадавшим от ракетного удара в Днепре

К сожалению, уже известно о 36 погибших, среди них 2 детей. 39 человек спасены, 75 ранены. Из раненых 14 детей. Судьба некоторых жителей дома пока неизвестна.
Чтобы помочь пострадавшим, Monobank объявил сбор средств и пожертвовал собственные 5 000 000 грн.
Monobank — это проект с корнями из Днепра. Большое количество наших сотрудников – жители Днепра, поэтому последний акт террора особенно тяжелый для нас, – отмечают представители интернет-банка.
Собранные деньги передадут одному из фондов, который помогает пострадавшим в этой трагедии.
Кроме того, за каждый взнос в 100 грн можно получить один шанс выиграть одну из 100 металлических карт IRON с бесплатным обслуживанием на 2 года. За самый большой донат Monobank подарит флаг Украины с подписью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного!
Задонатить можно до вечера 17 января, итоги розыгрыша подведут 18 января в Telegram-канале «ОГо».
Не простим!
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