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  • Каждая гривна важна: Monobank собирает средства в помощь пострадавшим от ракетного удара в Днепре

Каждая гривна важна: Monobank собирает средства в помощь пострадавшим от ракетного удара в Днепре

Сегодня 11:14
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В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

Новости Днепра про Каждая гривна важна: Monobank собирает средства в помощь пострадавшим от ракетного удара в Днепре

К сожалению, уже известно о 36 погибших, среди них 2 детей. 39 человек спасены, 75 ранены. Из раненых 14 детей. Судьба некоторых жителей дома пока неизвестна.

Чтобы помочь пострадавшим, Monobank объявил сбор средств и пожертвовал собственные 5 000 000 грн.

Monobank — это проект с корнями из Днепра. Большое количество наших сотрудников – жители Днепра, поэтому последний акт террора особенно тяжелый для нас, – отмечают представители интернет-банка.

Собранные деньги передадут одному из фондов, который помогает пострадавшим в этой трагедии.

Кроме того, за каждый взнос в 100 грн можно получить один шанс выиграть одну из 100 металлических карт IRON с бесплатным обслуживанием на 2 года. За самый большой донат Monobank подарит флаг Украины с подписью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного!

Задонатить можно до вечера 17 января, итоги розыгрыша подведут 18 января в Telegram-канале «ОГо».

Не простим!

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Новости Днепра про Каждая гривна важна: Monobank собирает средства в помощь пострадавшим от ракетного удара в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Каждая гривна важна: Monobank собирает средства в помощь пострадавшим от ракетного удара в ДнепреРусский

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