Кожна гривня важлива: Monobank збирає кошти на допомогу постраждалим від ракетного удару у Дніпрі

На жаль, уже відомо про 36 загиблих, серед них 2 дітей. 39 людей врятовані, 75 – поранені. З-поміж поранених 14 дітей. Доля ще деяких мешканців будинку поки що невідома.
Щоб допомогти постраждалим, Monobank оголосив збір коштів та задонатив власні 5 000 000 грн.
Monobank — це проєкт з корінням із міста Дніпро. Велика кількість наших співробітників — жителі Дніпра, тому останній акт терору особливо важкий для нас, – зазначають представники інтернет-банку.
Зібрані гроші передадуть одному з фондів, що допомагає постраждалим у цій трагедії.
Крім того, за кожен внесок у 100 грн можна отримати один шанс виграти одну із 100 металевих карток IRON з безкоштовним обслуговуванням на 2 роки. За найбільший донат Monobank подарує прапор України з підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного!
Задонатити можна до вечора 17 січня, підсумки розіграшу підведуть 18 січня у Телеграм-каналі “ОГо”.
Не пробачимо!
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