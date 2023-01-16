В разных странах Европы прошли акции в память о погибших в Днепре

В некоторых городах Европы прошли мероприятия в память погибших в Днепре, в результате террористического удара России по жилому дому.
Люди собрались с плакатами на людных площадях или перед админзданиями местных властей.
Они требуют наказания для России, за последний ракетный удар по жилому дому в Днепре, унесшем жизни десятка человек.
Напомним, на эту атаку отреагировали главы почти всех государств Европы, а также премьер-каналы и представители США.
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