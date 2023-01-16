В Днепре на месте ракетного удара появилась «остановка скорби»

Вторые сутки идет поисковая операция в Днепре. Без остановки работают более 550 спасателей, полицейских, врачей, коммунальщиков, волонтеров.

В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей. Ранены 75 человек, 14 из которых – дети. 39 человек удалось спасти, а судьба еще 35 жителей дома пока остается неизвестной.

Недалеко от разрушенного дома активно работают волонтеры, организовавшие пункты обогрева. Работают палатки, в которых можно выпить горячий чай и подзарядить мобилку.

Рядом на остановке транспорта появились живые цветы и детские игрушки. Такая «остановка скорби» напоминает о жертвах варварского ракетного удара российских агрессоров.

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