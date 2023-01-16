В Днепре на месте ракетного удара появилась «остановка скорби»

В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей. Ранены 75 человек, 14 из которых – дети. 39 человек удалось спасти, а судьба еще 35 жителей дома пока остается неизвестной.
Недалеко от разрушенного дома активно работают волонтеры, организовавшие пункты обогрева. Работают палатки, в которых можно выпить горячий чай и подзарядить мобилку.
Рядом на остановке транспорта появились живые цветы и детские игрушки. Такая «остановка скорби» напоминает о жертвах варварского ракетного удара российских агрессоров.
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