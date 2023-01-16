У Дніпрі на місці ракетного удару з’явилася “зупинка скорботи”

Другу добу триває пошукова операція у Дніпрі. Без спину працюють більш ніж 550 рятувальників, поліцейських, лікарів, комунальників, волонтерів.

На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей. Поранено 75 людей, 14 з яких – діти. 39 людей вдалось врятувати, а доля ще 35 мешканців будинку поки залишається невідомою.

Неподалік зруйнованого будинку активно працюють волонтери, які організували пункти обігріву. Працюють намети, в яких можна випити гарячого чаю та підзарядити мобілку.

Поруч на зупинці транспорту з’явилися живі квіти та дитячі іграшки. Така “зупинка скорботи” нагадує про жертви варварського ракетного удару російських агресорів.

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