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У Дніпрі на місці ракетного удару з’явилася “зупинка скорботи”

Сьогодні 09:30
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Другу добу триває пошукова операція у Дніпрі. Без спину працюють більш ніж 550 рятувальників, поліцейських, лікарів, комунальників, волонтерів.

Новости Днепра про У Дніпрі на місці ракетного удару з’явилася “зупинка скорботи”

На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей. Поранено 75 людей, 14 з яких – діти. 39 людей вдалось врятувати, а доля ще 35 мешканців будинку поки залишається невідомою.

Неподалік зруйнованого будинку активно працюють волонтери, які організували пункти обігріву. Працюють намети, в яких можна випити гарячого чаю та підзарядити мобілку.

Поруч на зупинці транспорту з’явилися живі квіти та дитячі іграшки. Така “зупинка скорботи” нагадує про жертви варварського ракетного удару російських агресорів.

Новости Днепра про У Дніпрі на місці ракетного удару з’явилася “зупинка скорботи”

Новости Днепра про У Дніпрі на місці ракетного удару з’явилася “зупинка скорботи”

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Новости Днепра про У Дніпрі на місці ракетного удару з’явилася “зупинка скорботи”Українська Новости Днепра про У Дніпрі на місці ракетного удару з’явилася “зупинка скорботи”Русский

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