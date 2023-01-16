Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Верим в победу! – отмечают специалисты.

Если вы являетесь абонентом Центральной энергетической компании (ЦЭК), то проверяйте вероятность отключений здесь.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, пока не действуют.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

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