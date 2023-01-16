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Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Сегодня 10:01
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Сегодня, 16 января, в Днепре и области применены экстренные отключения света.

Новости Днепра про Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, пока не действуют.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Если вы являетесь абонентом Центральной энергетической компании (ЦЭК), то проверяйте вероятность отключений здесь.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Верим в победу! – отмечают специалисты.

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