Ракетный удар по дому на Победе: картина художника из Днепра стала пророческой

Картина с разрушенным домом не имела привязки к нашему городу, но многоэтажка изображена там, очень напоминающая дом на Победе. В комментариях к сообщению знакомые художника говорят, что это очередное его пророчество.

… теперь и Днепр, — подписал свою картину Сергей.

Известный художник из Днепра снова написал пророческую картину.

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Сегодня, 16 января, некоторые жители Днепра остались без воды.

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