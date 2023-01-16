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  • Ракетный удар по дому на Победе: картина художника из Днепра стала пророческой

Ракетный удар по дому на Победе: картина художника из Днепра стала пророческой

Сегодня 14:31
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Известный художник из Днепра снова написал пророческую картину.

Новости Днепра про Ракетный удар по дому на Победе: картина художника из Днепра стала пророческой

Днепровский художник Сергей Бурбело опубликовал у себя на FB свою картину, которая снова стала пророческой. Он написал его еще в марте 2022 года.
… теперь и Днепр, — подписал свою картину Сергей.
Предыдущие картины Сергея тоже были пророческими. К примеру, в марте он написал картину, где был изображен взрыв на Крымском мосту, и в октябре там действительно произошла «бавовна».
 
Картина с разрушенным домом не имела привязки к нашему городу, но многоэтажка изображена там, очень напоминающая дом на Победе. В комментариях к сообщению знакомые художника говорят, что это очередное его пророчество. 

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Новости Днепра про Ракетный удар по дому на Победе: картина художника из Днепра стала пророческойУкраїнська Новости Днепра про Ракетный удар по дому на Победе: картина художника из Днепра стала пророческойРусский

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