Были на кухне и делали свечи: родителей девушки, сидевшей на завалах дома в Днепре, нашли мертвыми

Об этом она рассказала в эфире канала «Киев».
Фото Анастасии растрогало всю страну. Девушка, которая была в момент взрыва в квартире, чудом выжила. Ракета разрушила целый подъезд и ее жилье. Анастасия осталась стоять на развалинах своего дома.
Она рассказала, что очень ждала каких-то новостей о своих родителях. К сожалению, они погибли.
Главной целью для меня было то, чтобы нашли моих родителей, и мне было все равно, что будет со мной, главное, чтобы достали их. Но родители не уцелели. Их сегодня (16 января) извлекли из-под обломков, — сообщила Анастасия.
Перед ударом они с родителями пообедали, после чего мама с папой остались на кухне делать свечи, а девушка отправилась отдыхать в комнату. В тот день она должна была идти на ночную смену на работе.
Они сказали: иди отдыхай. И закрыли дверь в комнату, – вспоминает Анастасия. Девушка рассказала, что тревогу они слышали, но прятаться было некуда.
Мы пришли домой, видели, что была тревога, но бежать нам было некуда. В наших домах нет хранилищ, ближайшее – в новостройке. Как мы знаем, туда мало пускали, руководствуясь тем, что это элитная парковка. И нам до него еще нужно было 10 минут добежать. Мы не предчувствовали беды. Родители в кухне делали свечи для ВСУ, а я была в комнате, – рассказала девушка.
По словам Анастасии, сейчас с ней физически все хорошо, но моральное состояние тяжелое. На связи постоянно друзья и родственники, но Анастасия говорит, что скучает по родителям.
Где жить найдется, но желания без родителей очень мало. У меня почти ничего не осталось. Говорят, что спасатели смогли извлечь некоторые вещи из-под завалов. Пока я не знаю, что мне делать дальше, — сказала Анастасия.
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