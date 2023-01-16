Жили в жахливих умовах: на Дніпропетровщині поліцейські забрали дітей з родини

Повідомлення до міської поліції надійшло від начальниці служби у справах дітей Лозуватської громади Алли Горбачової. Жінка розповіла, що двоє малих хлопчиків дуже потребують допомоги.

Як повідомила Ювенальна превенція Кривого Рогу, тато дітей помер від туберкульозу. Матір має численні хвороби і не може доглядати за дітьми. Крім цього, була підозра, що хлопці теж хворіють.

За місцем помешкання дітей виїхали інспектори. Вдома було брудно, діти не мали запасів продуктів харчування, а грілися взагалі газовою духовкою. Тож, спільно зі службою у справах дітей поліція вирішила негайно забрати дітей з сім’ї.

Зараз хлопчики перебувають у лікарні під наглядом лікарів. Наразі їхньою подальшою долею опікується служба у справах дітей.

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