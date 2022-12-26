На Днепропетровщине переименовали еще 99 улиц и переулков: подробности

В Марганце переименовали 99 улиц и переулков. Теперь здесь есть улицы Кузьмы Скрябина, Василия Стуса, Богдана Ступки, Роксоланы и т.д.

К изменению названий улиц присоединились жители общины, а именно: педагоги, историки, краеведы, председатели квартальных комитетов и ОСМД, предприятий города, представители депутатского корпуса и исполнительного комитета.

В течение 6 месяцев проводились профильные заседания комиссии и голосование в социальных сетях. Учитывая все пожелания марганчан, были выбраны новые названия.

Читайте также:



Українська Русский

Автор: