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На Днепропетровщине переименовали еще 99 улиц и переулков: подробности

Сегодня 09:30
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В Марганце переименовали 99 улиц и переулков. Теперь здесь есть улицы Кузьмы Скрябина, Василия Стуса, Богдана Ступки, Роксоланы и т.д.

Новости Днепра про На Днепропетровщине переименовали еще 99 улиц и переулков: подробности

К изменению названий улиц присоединились жители общины, а именно: педагоги, историки, краеведы, председатели квартальных комитетов и ОСМД, предприятий города, представители депутатского корпуса и исполнительного комитета.

В течение 6 месяцев проводились профильные заседания комиссии и голосование в социальных сетях. Учитывая все пожелания марганчан, были выбраны новые названия.

Новости Днепра про На Днепропетровщине переименовали еще 99 улиц и переулков: подробности

Новости Днепра про На Днепропетровщине переименовали еще 99 улиц и переулков: подробности

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Новости Днепра про На Днепропетровщине переименовали еще 99 улиц и переулков: подробностиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине переименовали еще 99 улиц и переулков: подробностиРусский

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