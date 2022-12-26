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На Дніпропетровщині перейменували ще 99 вулиць і провулків: подробиці

Сьогодні 09:30
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У Марганці перейменували 99 вулиць і провулків. Тепер тут є вулиці Кузьми Скрябіна, Василя Стуса, Богдана Ступки, Роксолани тощо.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині перейменували ще 99 вулиць і провулків: подробиці

Коли, як не зараз перейменовувати вулиці у Марганецькій громаді? Коли йде повномасштабна війна, коли кожен бачить справжнє обличчя росії, та на що здатні українці у своєму прагнення до Перемоги  Це – на часі! У нас немає нічого спільного з агресором, – вважають у Марганці.

До змінення назв вулиць долучилися мешканці громади, а саме: освітяни, історики, краєзнавці, голови квартальних комітетів та ОСББ, підприємств міста, представники депутатського корпусу та виконавчого комітету. Протягом 6-ти місяців проводилися профільні засідання комісії та голосування у соціальних мережах. З огляду на всі побажання марганчан, було обрано нові назви.

Зазначається, що не пейрейменовали поки що вулицю Лермонтова. Вона – на особливому контролі. У зв’язку з тим, що капітальний ремонт проїжджої частини на цій вулиці не завершено, а вся проєктно-кошторисна  документація пов’язана з даною назвою вулиці, перейменовувати її поки що не будуть.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині перейменували ще 99 вулиць і провулків: подробиці

Новости Днепра про На Дніпропетровщині перейменували ще 99 вулиць і провулків: подробиці

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині перейменували ще 99 вулиць і провулків: подробиціУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині перейменували ще 99 вулиць і провулків: подробиціРусский

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