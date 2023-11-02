На Днепропетровщине отрезали свет семье переселенцев, где живет две пожилые бабушки

В Днепропетровщине семье переселенцев отрезали свет.

Об этом рассказывают местные жители.

Конфликт с коммунальщиками произошел в поселке Поливановка Магдалиновского поселкового совета Новомосковского района. Люди утверждают, что 31 октября в дом, где живут переселенцы из Гуляйполя, приехали электрики и отрезали их дом от света. Причина – задолженность за электроэнергию.

Нынешняя хозяйка дома утверждает, что готова платить за электроэнергию, но есть проблемы с оформлением лицевого счета, поскольку владельцы скончались, поэтому она не может переоформить документы на себя.

Местные отмечают, что в доме проживают три женщины, две из которых — 87-летние бабушки, сбежавшие от постоянных обстрелов в Гуляйполе в Запорожье.

Женщина ссылается на постановление Кабмина от 05.03.2022 №206, согласно которому в период действия военного положения в Украине запрещается прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.

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