На Дніпропетровщині відрізали світло родині переселенців, де живе дві старенькі бабусі

На Дніпропетровщині родині переселенців відрізали світло.

Про це розповідають місцеві жителі.

Конфлікт з комунальниками стався в селищі Поливанівка Магдалинівської селищної ради Новомосковського району. Люди стверджують, що 31 жовтня до будинку, де наразі мешкають переселенці з Гуляйполя, приїхали електрики та відрізали їхню домівку від світла. Причина – заборгованість за електроенергію.

Нинішня господарка будинку стверджує, що готова платити за електроенергію, але є проблеми з оформленням особового рахунку, позаяк власники померли, тож вона не може переоформити документи на себе.

Місцеві зазначають, що в будинку мешкають три жінки, двоє з яких – 87-річні бабусі, які втекли від постійних обстрілів у Гуляйполі на Запоріжжі.

Жінка посилається на постанову Кабміну від 05.03.2022 №206, згідно з якою у період дії воєнного стану в Україні забороняється припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі.

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