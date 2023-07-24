На Днепропетровщине нашли экзотический гриб-весёлку: его еще называют вонючкой

Гриб-весёлку нашли в нашей области, но точную локацию не указали.

На днях на Днепропетровщине любители «тихой охоты» нашли экзотический гриб-весёлку.

Об этом сообщил в Facebook Леонид Ряснянский.

Отметим, гриб-весёлка (Phallus impudicus) – очень редкий вид. В народе его еще называют вонючкой из-за неприятного запаха.

Этот гриб часто используют для изготовления различных настоек, а также в народной медицине как средство при онкозаболеваниях, сердечно-сосудистых, легочных, желудочно-кишечных проблемах. Известен как иммуномодулятор и антиаллерген. Есть его можно только в стадии яйца.

Интересные факты: гриб-весёлка занесен в Книгу рекордов Гиннеса – как самый быстро растущий гриб – по 5 мм в секунду! До максимального размера (около 30 см) может вырасти примерно за час. В некоторых странах весёлка считается афродизиаком.

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