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  • На Дніпропетровщині знайшли екзотичний гриб-веселку: його ще називають смердючкою

На Дніпропетровщині знайшли екзотичний гриб-веселку: його ще називають смердючкою

Сьогодні 10:53
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Гриб-веселку знайшли у нашій області, але точну локацію не зазначили.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли екзотичний гриб-веселку: його ще називають смердючкою

Гриб у розрізі.

Днями на Дніпропетровщині любителі “тихого полювання” знайшли екзотичний гриб-веселку.

Про це повідомив у Facebook Леонід Ряснянський.

Зазначимо, гриб-веселка (Phallus impudicus) – дуже рідкісний вид. У народі його ще називають смердючкою через неприємний запах.

Цей гриб часто використовують для виготовлення різних настоянок, а також у народній медицині як засіб при онкозахворюваннях, серцево-судинних, легеневих, шлунково-кишківникових проблемах. Відомий як імуномодулятор та антиалерген. Їсти його можна лише в стадії яйця.

Цікаві факти: гриб-веселка занесений у Книгу рекордів Гіннеса – як гриб, що найшвидше росте – по 5 мм за секунду! До свого максимального розміру (близько 30 см) може вирости приблизно за годину. У деяких країнах веселка вважається афродизіаком.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли екзотичний гриб-веселку: його ще називають смердючкою

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли екзотичний гриб-веселку: його ще називають смердючкоюУкраїнська

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