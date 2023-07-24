У сусідній з Дніпропетровщиною області вчетверте за рік стався землетрус

Вчетверте за рік в сусідній з Дніпропетровською областю фіксували землетрус.

За даними Головного центру спеціального контролю, 23 липня о 21:42 у Полтавському районі стався землетрус магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

За класифікацією землетрусів належить до невідчутних, але він фіксується сейсмологами.

Зауважимо, що це вже четвертий землетрус за рік, який стався на території Полтавщини. Протягом 2023 року підземні поштовхи реєструвалися тричі: 8 червня з магнітудою 3,7, 26 травня з магнітудою 3,5 та 14 січня з магнітудою 2,7 бала.

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