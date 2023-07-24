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  • У Дніпрі на набережній поблизу цирка сталася потрійна ДТП: рух ускладнено

У Дніпрі на набережній поблизу цирка сталася потрійна ДТП: рух ускладнено

Сьогодні 09:30
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Будьте уважні за кермом!

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній поблизу цирка сталася потрійна ДТП: рух ускладнено

Сьогодні, 24 липня, на вулиці Січеславська Набережна поблизу цирка сталася потрійна ДТП.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Подробиць аварії, як і інформації про постраждалих поки немає. На місці працюють правоохоронці.

Зазначається, що на цій ділянці дороги ускладнено рух. 

Враховуйте це під час поїздок містом та дотримуйтеся правил дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на АЗС у Кривому Розі спалахнуло авто (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі на набережній поблизу цирка сталася потрійна ДТП: рух ускладненоУкраїнська

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