У Дніпрі замінували 32 торговельні центри: що відомо

У неділю, 23 липня, на електронну пошту call-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування торгових центрів у Дніпрі.
Про це розповіли у Дніпровській міській раді.
Співробітники поліції обстежили приміщення 32 торговельних центрів та прилеглі території.
На щастя, вибухонебезпечних предметів не виявили. Інформація про замінування не підтвердилась.
Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте до поліції чи Служби порятунку!
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