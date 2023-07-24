У Дніпрі замінували 32 торговельні центри: що відомо

"Мінери" знову активізувалися...

У неділю, 23 липня, на електронну пошту call-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування торгових центрів у Дніпрі.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Співробітники поліції обстежили приміщення 32 торговельних центрів та прилеглі території.

На щастя, вибухонебезпечних предметів не виявили. Інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте до поліції чи Служби порятунку!

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