На Днепропетровщине на трассе во время движения загорелся самосвал

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 10:41.
На место оперативно выехали спасатели. Там они установили, что возгорание произошло в кузове грузового автомобиля КАМАЗ во время движения. Горел мусор на площади 8 кв. м.
Пожар локализовали в 10:55 и ликвидировали в 11:09.
К счастью, водитель не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло.
Читайте также:
Автор:
В Днепре судили сотрудника ГСЧС, торговавшего наркотиками через Telegram.
Сегодня, 21 июня, некоторые жители Днепра остались без воды.
В настоящее время всем мужчинам избрали меру пресечения.
Мужчина сказал, что это – "трофеи".
В Никополе на Днепропетровщине ищут 41-летнюю женщину.
Гендиректор больницы им. Мечникова заявил об угрозе ее рейдерского захвата, а Филатов предложил передать это дело правоохранителям.
По словам риэлторов, больше всего жители Днепра хотят снять однокомнатную квартиру. объясняется это тем, что за такое жилье дешевле платить коммуналку, а проживать там могут двое и даже трое людей, если позволяет количество спальных мест. Однокомнатные квартиры в аренду найти…
Мэрия Днепра делает все, чтобы окончательное решение о приднепровском стадионе «Авангард» было приемлемым для всех горожан.
Сегодня, 21 июня, жители одного из жилых массивов Днепра остались без воды.
На Днепр идет непогода.
Сырье, которое добывали на Демуринском ГОКе, поставляли производителям российских крылатых ракет «Калибр», боевых самолетов и вертолетов.
В Днепре судили сотрудника ГСЧС, торговавшего наркотиками через Telegram.
Сегодня, 21 июня, некоторые жители Днепра остались без воды.
Лето – пора, когда многие решают сменить работу. Рынок труда в Днепре и Украине восстанавливается, поэтому появляется много новых вакансий, как и соискателей. Зарплаты предлагают разные, в зависимости от специальности и опыта работы желающего найти работу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!