Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине на трассе во время движения загорелся самосвал

Сегодня 13:48
просмотров

Сегодня, 21 июня, на трассе М-30 «Стрый-Знаменка-Изварино» в Павлоградском районе загорелся самосвал.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе во время движения загорелся самосвал

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 10:41.

На место оперативно выехали спасатели. Там они установили, что возгорание произошло в кузове грузового автомобиля КАМАЗ во время движения. Горел мусор на площади 8 кв. м.

Пожар локализовали в 10:55 и ликвидировали в 11:09.

К счастью, водитель не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе во время движения загорелся самосвал

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе во время движения загорелся самосвалУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе во время движения загорелся самосвалРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре с поличным задержали ГСЧС-ника, который торговал метамфетамином в Telegram
    Новости Днепра
    Сегодня 13:25
    В Днепре с поличным задержали ГСЧС-ника, который торговал метамфетамином в Telegram

    В Днепре судили сотрудника ГСЧС, торговавшего наркотиками через Telegram.

    Где сегодня в Днепре нет воды и почему
    Новости Днепра
    Сегодня 12:56
    Где сегодня в Днепре нет воды и почему

    Сегодня, 21 июня, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Назвались полицейскими и забрали 60 тыс. грн: в Днепропетровской области задержали группу преступников
    Новости Днепра
    Сегодня 12:28
    Назвались полицейскими и забрали 60 тыс. грн: в Днепропетровской области задержали группу преступников

    В настоящее время всем мужчинам избрали меру пресечения.

    В Кривом Роге патрульных вызвали на домашнее насилие, а они обнаружили склад патронов: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 10:43
    В Кривом Роге патрульных вызвали на домашнее насилие, а они обнаружили склад патронов: подробности

    Мужчина сказал, что это – "трофеи".

    Последние новости

    В Днепропетровской области сын ищет маму, которая внезапно исчезла четыре дня назад
    В Днепропетровской области сын ищет маму, которая внезапно исчезла четыре дня назад

    В Никополе на Днепропетровщине ищут 41-летнюю женщину.

    Сегодня 15:27
    просмотров
    Скандал вокруг больницы Мечникова: Рыженко заявил об угрозе рейдерского захвата
    Скандал вокруг больницы Мечникова: Рыженко заявил об угрозе рейдерского захвата

    Гендиректор больницы им. Мечникова заявил об угрозе ее рейдерского захвата, а Филатов предложил передать это дело правоохранителям.

    Сегодня 15:22
    1
    просмотров
    Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)
    Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

    По словам риэлторов, больше всего жители Днепра хотят снять однокомнатную квартиру. объясняется это тем, что за такое жилье дешевле платить коммуналку, а проживать там могут двое и даже трое людей, если позволяет количество спальных мест. Однокомнатные квартиры в аренду найти…

    Сегодня 15:07
    просмотров
    Филатов: «Вопрос стадиона «Авангард» будет решен на внеочередной сессии горсовета — в ближайшие две недели»
    Филатов: «Вопрос стадиона «Авангард» будет решен на внеочередной сессии горсовета — в ближайшие две недели»

    Мэрия Днепра делает все, чтобы окончательное решение о приднепровском стадионе «Авангард» было приемлемым для всех горожан.

    Сегодня 15:01
    просмотров
    Жители ж/м Приднепровск остались без воды: что произошло
    Жители ж/м Приднепровск остались без воды: что произошло

    Сегодня, 21 июня, жители одного из жилых массивов Днепра остались без воды.

    Сегодня 14:59
    2
    просмотров
    Первый уровень опасности: на Днепр сунет гроза
    Первый уровень опасности: на Днепр сунет гроза

    На Днепр идет непогода.

    Сегодня 14:46
    просмотров
    Эксвладелец ГОКа на Днепропетровщине поставлял сырье для российских «Калибров
    Эксвладелец ГОКа на Днепропетровщине поставлял сырье для российских «Калибров

    Сырье, которое добывали на Демуринском ГОКе, поставляли производителям российских крылатых ракет «Калибр», боевых самолетов и вертолетов.

    Сегодня 14:02
    просмотров
    В Днепре с поличным задержали ГСЧС-ника, который торговал метамфетамином в Telegram
    В Днепре с поличным задержали ГСЧС-ника, который торговал метамфетамином в Telegram

    В Днепре судили сотрудника ГСЧС, торговавшего наркотиками через Telegram.

    Сегодня 13:25
    просмотров
    Где сегодня в Днепре нет воды и почему
    Где сегодня в Днепре нет воды и почему

    Сегодня, 21 июня, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 12:56
    0
    просмотров
    Перечень вакансий в Днепре: кому готовы платить до 150 тыс грн в месяц
    Перечень вакансий в Днепре: кому готовы платить до 150 тыс грн в месяц

    Лето – пора, когда многие решают сменить работу. Рынок труда в Днепре и Украине восстанавливается, поэтому появляется много новых вакансий, как и соискателей. Зарплаты предлагают разные, в зависимости от специальности и опыта работы желающего найти работу.

    Сегодня 12:49
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх