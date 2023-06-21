На Днепропетровщине на трассе во время движения загорелся самосвал

Сегодня, 21 июня, на трассе М-30 «Стрый-Знаменка-Изварино» в Павлоградском районе загорелся самосвал.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 10:41.

На место оперативно выехали спасатели. Там они установили, что возгорание произошло в кузове грузового автомобиля КАМАЗ во время движения. Горел мусор на площади 8 кв. м.

Пожар локализовали в 10:55 и ликвидировали в 11:09.

К счастью, водитель не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло.

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