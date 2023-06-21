Первый уровень опасности: на Днепр сунет гроза

Ожидаются также непродолжительные дожди, а вот температура воздуха не снизится. В Днепре прогнозируют жару до +30 градусов тепла.

Днепропетровским региональным центром гидрометеорологии на 21 июня 2023 года объявлено предупреждение о метеорологическом явлении. Уровень опасности 1 (желтый).

До конца суток 21 июня в Днепре и области может резко ухудшиться погода. Возможны грозы и шквалы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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