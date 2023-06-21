Атака с беспилотника и артобстрел: как прошла ночь на Днепропетровщине

Россияне продолжают терроризировать жителей Днепропетровской области.

Так, за ночь враг дважды ударил по Никопольскому району. Был произведен артиллерийский обстрел по Марганецкой громаде. И также зафиксировали атаку с беспилотника.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

В других громадах ночью было спокойно. Удачного и мирного дня. Победим, – отметил Лукашук.

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