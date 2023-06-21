В Днепре на три дня сменят маршрут популярные трамваи

Об этом сообщили в департаменте транспорта ДМР.
В Днепре трамваи №18 и №19 изменят маршрут. Причина – ремонт трамвайного переезда на перекрестке проспекта Мира и переулка Фестивального.
Поэтому вносятся изменения в движение транспорта:
⁃ с 22 июня и до завершения работ по асфальтированию переезд будет перекрыт для движения автотранспорта. Объезд – по улице Михновского или через переулок Свободный.
⁃ 23-25 июня с 09:00 до 19:00 трамваи №18, №19 будут курсировать сокращенным маршрутом до улицы Передовой без заезда в ж/м Левобережный-3.
Планируйте маршрут заранее.
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