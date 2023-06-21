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На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся самоскид

Сьогодні 13:48
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Сьогодні, 21 червня, на трасі М-30 «Стрий-Знам’янка-Ізварине» у Павлоградському районі загорівся самоскид.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся самоскид

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 10:41.

На місце оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що займання сталося у кузові вантажного автомобіля «КАМАЗ» під час руху. Горіло сміття на площі 8 кв. м.

Пожежу локалізували о 10:55 та ліквідували об 11:09.

На щастя, водій не постраждав.

До гасіння загорання залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся самоскид

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся самоскидУкраїнська

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