На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся самоскид

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 10:41.
На місце оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що займання сталося у кузові вантажного автомобіля «КАМАЗ» під час руху. Горіло сміття на площі 8 кв. м.
Пожежу локалізували о 10:55 та ліквідували об 11:09.
На щастя, водій не постраждав.
До гасіння загорання залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося.
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