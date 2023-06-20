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  • Мешканців Дніпра сьогодні налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося

Мешканців Дніпра сьогодні налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося

Сьогодні 16:26
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Сьогодні, 20 червня, мешканців Дніпра неабияк налякав густий чорний дим на лівому березі.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра сьогодні налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, на вулиці Береговій в АНД районі горіла одноповерхова господарча споруда на території приватного домоволодіння.

Вогонь охопив внутрішні приміщення будівлі та перекинувся на дах.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра сьогодні налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося

Новости Днепра про Мешканців Дніпра сьогодні налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося

Займання локалізували о 13:42 та ліквідували о 14:14. 

Внаслідок пожежі знищено конструкції даху господарчої споруди та речі домашнього вжитку. Загальна площа займання склала 70 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра сьогодні налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося

Новости Днепра про Мешканців Дніпра сьогодні налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося

Новости Днепра про Мешканців Дніпра сьогодні налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі горів великий торговельний павільйон (ФОТО).

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра сьогодні налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталосяУкраїнська Новости Днепра про Мешканців Дніпра сьогодні налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталосяРусский

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