Мешканців Дніпра сьогодні налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, на вулиці Береговій в АНД районі горіла одноповерхова господарча споруда на території приватного домоволодіння.
Вогонь охопив внутрішні приміщення будівлі та перекинувся на дах.
Займання локалізували о 13:42 та ліквідували о 14:14.
Внаслідок пожежі знищено конструкції даху господарчої споруди та речі домашнього вжитку. Загальна площа займання склала 70 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі горів великий торговельний павільйон (ФОТО).
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