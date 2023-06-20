Мешканців Дніпра сьогодні налякав густий чорний дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося

Сьогодні, 20 червня, мешканців Дніпра неабияк налякав густий чорний дим на лівому березі.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, на вулиці Береговій в АНД районі горіла одноповерхова господарча споруда на території приватного домоволодіння.

Вогонь охопив внутрішні приміщення будівлі та перекинувся на дах.

Займання локалізували о 13:42 та ліквідували о 14:14.

Внаслідок пожежі знищено конструкції даху господарчої споруди та речі домашнього вжитку. Загальна площа займання склала 70 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі горів великий торговельний павільйон (ФОТО).

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