На Днепропетровщине на трассе произошло смертельное ДТП: водитель не справился с управлением

К сожалению, водитель легковушки погиб, а двое пассажиров получили травмы.

Сегодня утром на трассе М-04 Знаменка – Луганск – Изварино возле села Саксагань произошла смертельная авария – там водитель легкового автомобиля Subaru не справился с управлением и врезался в дерево.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

К сожалению, в результате аварии погиб водитель иномарки, а двое пассажиров получили травмы.

Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 41-летний водитель совершил наезд на детей и скрылся с места ДТП.

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