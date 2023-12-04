Сегодня утром на трассе М-04 Знаменка – Луганск – Изварино возле села Саксагань произошла смертельная авария – там водитель легкового автомобиля Subaru не справился с управлением и врезался в дерево.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
К сожалению, в результате аварии погиб водитель иномарки, а двое пассажиров получили травмы.
Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 41-летний водитель совершил наезд на детей и скрылся с места ДТП.
Читайте также:
Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения!
В каком состоянии ребенок сейчас – неизвестно.
"Минеры" снова активизировались...
На улице Луговой города Терновка Павлоградского района произошел пожар.