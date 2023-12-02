В Днепропетровской области 41-летний водитель совершил наезд на детей и скрылся с места ДТП

На Днепропетровщине водитель в состоянии опьянения совершил наезд на двоих детей и скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

ДТП произошло около 21:05, в одном из поселков Верхнеднепровской территориальной громады.

Водитель за рулем ВАЗ 2107 совершил наезд на двух пешеходов — девушек 13- и 15 лет.

Несовершеннолетних госпитализировали в больницу. Полиция установила, что наезд совершил 41-летний житель Каменского района.

Авто с повреждениями доставили на штрафплощадку, мужчину задержали. Теперь водителю грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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