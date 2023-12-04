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  • На Дніпропетровщині на трасі сталася смертельна ДТП: водій не впорався з керуванням

На Дніпропетровщині на трасі сталася смертельна ДТП: водій не впорався з керуванням

Сьогодні 10:31
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На жаль, водій легковика загинув, а двоє пасажирів отримали травми.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася смертельна ДТП: водій не впорався з керуванням

Сьогодні вранці на трасі М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине поблизу села Саксагань сталася смертельна аварія – там водій легкового автомобіля Subaru не впорався з керуванням та врізався в дерево.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На жаль, у результаті аварії загинув водій іномарки, а двоє пасажирів отримали травми.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася смертельна ДТП: водій не впорався з керуванням

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 41-річний водій скоїв наїзд на дітей і втік з місця ДТП.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася смертельна ДТП: водій не впорався з керуваннямУкраїнська

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