На Дніпропетровщині на трасі сталася смертельна ДТП: водій не впорався з керуванням

Сьогодні вранці на трасі М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине поблизу села Саксагань сталася смертельна аварія – там водій легкового автомобіля Subaru не впорався з керуванням та врізався в дерево.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На жаль, у результаті аварії загинув водій іномарки, а двоє пасажирів отримали травми.
Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 41-річний водій скоїв наїзд на дітей і втік з місця ДТП.
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