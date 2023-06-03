На Днепропетровщине на блокпосту остановили мужчину с оружием: комментарий полиции

В ходе поверхностной проверки полицейские обнаружили у 43-летнего мужчины оружие и вызвали следственно-оперативную группу.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
По данному факту следователи открыли уголовное производство и направили оружие на экспертизу. Согласно заключению эксперта, пистолет был переработан самодельным способом из сигнального (стартового) и пригоден к стрельбе.
1 июня правонарушителю сообщили о подозрении по ст. 263 (приобретение и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробности.
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