На Днепропетровщине на блокпосту остановили мужчину с оружием: комментарий полиции

29 мая на блокпосту в Днепропетровской области правоохранители остановили для проверки авто.

В ходе поверхностной проверки полицейские обнаружили у 43-летнего мужчины оружие и вызвали следственно-оперативную группу.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство и направили оружие на экспертизу. Согласно заключению эксперта, пистолет был переработан самодельным способом из сигнального (стартового) и пригоден к стрельбе.

1 июня правонарушителю сообщили о подозрении по ст. 263 (приобретение и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробности.

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