Последний раз видели на вокзале: в Днепре третий месяц ищут безвестно пропавшую женщину

Как сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей», в Днепре третий месяц устанавливают местонахождение 56-летней Людмилы Душебы.
Последний раз женщину видели 25 февраля в 8 утра, когда она ждала автобус на территории автовокзала в Днепре. Она должна была поехать домой в Новомосковск, но так и не вернулась к родным.
Приметы: рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, широкий нос, карие глаза, короткая прическа темного цвета.
Была одета: длинное черное пуховое пальто до колен, черные ботинки и черную шапку.
Особые приметы: На правой руке на большом пальце имеет нарост кости в виде шишки.
Если вы владеете любой информацией, которая поможет найти Людмилу, просьба сообщить об этом по номерам: “102”, 732 07 00, (098) 172 11 84.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области исчезла 69-летняя женщина.
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