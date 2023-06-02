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  • Последний раз видели на вокзале: в Днепре третий месяц ищут безвестно пропавшую женщину

Последний раз видели на вокзале: в Днепре третий месяц ищут безвестно пропавшую женщину

Сегодня 15:55
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Связь с женщиной оборвалась три месяца тому назад.

Новости Днепра про Последний раз видели на вокзале: в Днепре третий месяц ищут безвестно пропавшую женщину

Как сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей», в Днепре третий месяц устанавливают местонахождение 56-летней Людмилы Душебы.

Последний раз женщину видели 25 февраля в 8 утра, когда она ждала автобус на территории автовокзала в Днепре. Она должна была поехать домой в Новомосковск, но так и не вернулась к родным.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, широкий нос, карие глаза, короткая прическа темного цвета.

Была одета: длинное черное пуховое пальто до колен, черные ботинки и черную шапку.

Особые приметы: На правой руке на большом пальце имеет нарост кости в виде шишки.

Если вы владеете любой информацией, которая поможет найти Людмилу, просьба сообщить об этом по номерам: “102”, 732 07 00, (098) 172 11 84.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области исчезла 69-летняя женщина.

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